В судейском комитете РФС назвали причины назначения бывшего арбитра АПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал новость о начале сотрудничества ведомства с бывшим судьей Английской премьер-лиги (АПЛ), арбитром категории ФИФА Дэвидом Эллереем. 66-летний специалист, который является председателем судейского комитета Федерации футбола Англии и членом комиссии УЕФА по развитию судейства, назначен советником генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Приглашение Эллерея — возможно, самого компетентного человека в вопросах внедрения VAR во всем мире — важный шаг в повышении профессионального уровня наших видеоассистентов. Он будет участвовать в подготовке практических занятий и программ обучения арбитров VAR. Его знания, опыт и безупречная репутация будут полезны российскому футболу и нашим арбитрам», — приводит слова Хачатурянца Sport24.

Эллерей будет сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи, а также давать консультации по вопросам использования VAR.