Бывший арбитр АПЛ будет сотрудничать с РФС

Бывший судья Английской премьер-лиги (АПЛ), арбитр категории ФИФА Дэвид Эллерей, который является председателем судейского комитета Федерации футбола Англии и членом комиссии УЕФА по развитию судейства, будет сотрудничать с Российским футбольным союзом. Как сообщает пресс-служба РФС, Эллерей стал советником генерального секретаря ведомства Александра Алаева.

«Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам. На протяжении последних четырех лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению Системы VAR при проведении национальных соревнований», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РФС.

Отмечается, что 66-летний специалист будет сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи, а также давать консультации по вопросам использования VAR.