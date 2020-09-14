Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею с мячом — 2020 отменен из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Нет, ЧМ не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены», – рассказал министр спорта России Олег Матыцин для «Р-Спорт».

Турнир должен был пройти в период с 5 по 11 октября в Иркутске.

Ранее от поездки в Иркутск на турнир отказалась сборная США. С соревнований также могли сняться команды Швеции и Германии.