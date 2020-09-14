Новички «Спартака» Кокорин и Урунов могли оказаться в «Рубине»

Новички московского «Спартака» Остон Урунов и Александр Кокорин могли оказаться в казанском «Рубине».

Об этом рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

«Мы ни капельки не жалеем, что взяли Хвана Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова. Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. С Кокориным мы вели переговоры, общались. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства потрясающий», — цитирует Яровинского «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Кокорин согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Рому».