«Монако» без Головина оказался сильнее «Нанта»
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В очередном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу «Монако» оказался сильнее «Нанта».
Встреча прошла в столице Монако на стадионе «Луи II» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей отличились Софиан Диоп и Виллем Геббелс.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил 22-летний полузащитник Людовик Бла.
После этого успеха подопечные Нико Ковача набрали семь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее сообщалось, что только одна команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) не проигрывала за семь туров.