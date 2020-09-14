«Монако» без Головина оказался сильнее «Нанта»

В очередном матче третьего тура чемпионата Франции по футболу «Монако» оказался сильнее «Нанта».

Встреча прошла в столице Монако на стадионе «Луи II» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей отличились Софиан Диоп и Виллем Геббелс.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил 22-летний полузащитник Людовик Бла.

После этого успеха подопечные Нико Ковача набрали семь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что только одна команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) не проигрывала за семь туров.