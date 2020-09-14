«Динамо» попросит осуществить проверку судьи Лапочкина на полиграфе

Московское «Динамо» осталось недовольно судейством в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в клубе приняли решение направить жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы главного рефери Сергея Лапочкина запросить его проверку на полиграфе.

Также динамовцы хотят обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с целью отметить удаление нападающего Николая Комличенко.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба.