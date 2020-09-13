Помпео отреагировал на казнь иранского борца

Госсекретарь США Майкл Помпео высказался о казни иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари.

«Казнь иранским режимом Навида Афкари ужасна и жестока, мы решительно это осуждаем. Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство даже по мерзким стандартам этого режима. Иранцев не заставить молчать», — написал Помпео в Twitter.

Спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации антиправительственных акций протеста в 2018 году. Приговор был приведен в исполнение 12 сентября в тюрьме Аделабад в Ширазе.

Ранее сообщалось, что боец UFC прервал интервью после новости о казни иранского борца.