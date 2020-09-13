Вратарь «Далласа» Худобин признан первой звездой матча с «Вегасом»

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой четвертого матча финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу техасского клуба. Российский вратарь отразил 32 броска.

Вторым стал форвард «Далласа» Джейми Бенн. В его активе победный гол.

Третьей звездой матча признан нападающий «Вегаса» Пол Штястны, отметившийся результативной передачей.

«Даллас» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 16 сентября.

Ранее сообщалось, что пас Александра Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас».