Вратарь «Далласа» Худобин признан первой звездой матча с «Вегасом»
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Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признан первой звездой четвертого матча финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу техасского клуба. Российский вратарь отразил 32 броска.
Вторым стал форвард «Далласа» Джейми Бенн. В его активе победный гол.
Третьей звездой матча признан нападающий «Вегаса» Пол Штястны, отметившийся результативной передачей.
«Даллас» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 16 сентября.
Ранее сообщалось, что пас Александра Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас».