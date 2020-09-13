Глава UFC почтил память казненного иранского борца
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на казнь иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари.
Функционер опубликовал в Instagram пост с фотографией спортсмена.
Спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации антиправительственных акций протеста в 2018 году. Приговор был приведен в исполнение 12 сентября в тюрьме Аделабад в Ширазе.
4 сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не приводить в исполнение приговор.
Ранее Уайт также призывал власти ближневосточной страны отменить смертный приговор борцу.