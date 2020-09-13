Глава UFC почтил память казненного иранского борца

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на казнь иранского борца греко-римского стиля Навида Афкари.

Функционер опубликовал в Instagram пост с фотографией спортсмена.

Спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации антиправительственных акций протеста в 2018 году. Приговор был приведен в исполнение 12 сентября в тюрьме Аделабад в Ширазе.

4 сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не приводить в исполнение приговор.

Ранее Уайт также призывал власти ближневосточной страны отменить смертный приговор борцу.