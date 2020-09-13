Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назвал «Ахмат» боевой командой после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, грозненская команда не реализовала несколько отличных моментов.

«Согласен, что соперник в каких-то эпизодах простил. Здесь не бывает легко никому, даже топовым командам.

«Ахмат» — боевая команда, мы видели, какие изменения произошли. Игра это показала. Оппонент мог сравнять счет, имея шансы на это», — сказал Федотов.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после победы в дерби над «Фулхэмом» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).