Осака стала первой, кто сумела отыграться в финале US Open за 25 лет

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США — US Open.

22-летняя спортсменка стала первой, кто за 25 лет смогла вырвать победу после поражения в первом сете. Последнее подобное достижение покорялось Аранте Санчес-Викарио в игре против Штеффи Граф.

Также стоит отметить, что Осака стала лишь четвертой в истории финалов турниров «Большого шлема», которой удалось одолеть соперницу при счете 1:6 после первого игрового отрезка.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс не выступит на турнире категории «Премьер 5» в Риме.