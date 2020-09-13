Хавбек «Сочи» Нобоа поделился мнением о победе в Грозном

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о победе над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, игра в столице Чечни выдалась непростой.

«Мы знали, что будет очень тяжело. «Ахмат» очень хорошо играет дома. Главное, что мы взяли три очка. Очень рад, что выиграли.

Для меня важно, чтобы команда добивалась результата. А голы — это на втором месте», — сказал эквадорец.

Ранее сообщалось, что защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи может перейти в «Наполи».