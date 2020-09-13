Нападающий «Спартака» Понсе может продолжить карьеру в Серии А
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Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в своем Twitter.
По информации источника, в его услугах заинтересована «Болонья», которую возглавляет Синиша Михайлович.
Руководство итальянского клуба предложило красно-белым за Понсе около €4 млн. В настоящее время переговоры находятся в рабочей стадии.
Ранее сообщалось, что главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок».
�� Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha già preso alla #Roma, lo vuole ora al #Bologna. Offerti 4 milioni di euro.— Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020