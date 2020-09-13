Нападающий «Спартака» Понсе может продолжить карьеру в Серии А

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в своем Twitter.

По информации источника, в его услугах заинтересована «Болонья», которую возглавляет Синиша Михайлович.

Руководство итальянского клуба предложило красно-белым за Понсе около €4 млн. В настоящее время переговоры находятся в рабочей стадии.

Ранее сообщалось, что главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок».