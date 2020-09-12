Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс» в 1-м туре АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая состоялась на «Энфилде», завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе действующих чемпионов Англии голами отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах, который оформил хет-трик. Два из трех голов египтянин оформил, реализовав пенальти.

У «Лидса» отличились Джек Харрисон, Патрик Бэмфорд, а также Матеуш Клих.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующим соперником «Ливерпуля» станет лондонский «Челси», а «Лидс» во втором туре АПЛ встретится с «Фулхэмом».

АПЛ. 1-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Лидс Юнайтед» (Лидс) — 4:3

Голы: 1:0 — Салах (пенальти) — 4, 1:1 — Харрисон — 12, 2:1 — ван Дейк — 20, 2:2 — Бэмфорд — 30, 3:2 — Салах 33, 3:3 — Клих — 66, 4:3 — Салах (пенальти) — 88