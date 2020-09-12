Полиция допросила Конора Макгрегора

Ирландский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал показания представителям французской жандармерии. Спортсмен был арестован на острове Корсика, он подозревается в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Отмечается, что 32-летний ирландец отрицает любые обвинения в свой адрес. После общения с полицией он был отпущен.

«Конор Макгрегор полностью отрицает любые обвинения в неправомерном поведении. Он был допрошен полицией и освобожден», — цитирует TMZ слова представителя спортсмена.

В своей карьере ММА Макгрегор одержал 22 побед в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.