В клубе РПЛ вспышка коронавируса, заражены 7 футболистов

В стане волгоградского «Ротора» выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Положительные результаты тестов на COVID-19 обнаружены у семи футболистов, среди которых числятся Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Ника Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня. Также среди заразившихся имеются два члена административного штаба. Все они изолированы от остальной команды.

«Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй», — говорится в заявлении клуба.

13 сентября «Ротору» предстоит матч с «Краснодаром» в рамках 7-го тура РПЛ. Несмотря на вспышку коронавируса, игра состоится в срок.

Ранее положительные результаты тестов на COVID-19 были выявлены в клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей».