Белорусские футболисты провели акцию против насилия со стороны силовиков

Белорусские футболисты выступили с обращением к властям страны и сотрудникам спецслужб с требованием прекратить насилие по отношению к гражданам. Участие в акции приняли 93 спортсмена, которые представляют как высшую и первую лиги Белоруссии, так и зарубежные чемпионаты. Среди них оказались бывшие полузащитники московского «Динамо» Станислав Драгун и Павел Нехайчик, а также экс-защитник столичного «Спартака» Егор Филипенко.

«Не можем молчать. Молчать, когда бьют наших друзей, людей, коллег. Мы — футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: «Остановите насилие!» — говорится в заявлении, опубликованном на YouTube-канале «Нежно о футболе».

Столкновения в Белоруссии начались 9 августа после завершения голосования на президентский выборах, победу в которых, по данным национального ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее к сотрудникам спецслужб с требованием прекратить насилие в отношении протестующих обратилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.