«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в стартовом матче нового сезона АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над столичным «Фулхэмом» в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая состоялась на арене «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Микеля Артеты.

В составе красно-белых голами отметились Александр Ляказетт, открывший счет уже на восьмой минуте матча, а также Габриэль и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Встреча ознаменовала собой старт нового розыгрыша Премьер-лиги. Следующим соперником «Фулхэма», который вернулся в высшую лигу, станет еще одна команда, вышедшая из Чемпионшипа, — «Лидс Юнайтед». «Арсенал» же во втором туре чемпионата примет «Вест Хэм Юнайтед».

АПЛ. 1-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 0:3

Голы: 0:1 — Ляказетт — 8, 0:2 — Габриэль — 49, 0:3 — Обамеянг — 57