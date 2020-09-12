Умер экс-глава WADA Джон Фейхи

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) австралиец Джон Фейхи скончался в возрасте 75 лет, сообщается на официальном сайте организации.

«Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта», — сказал генеральный директор организации Оливер Ниггли.

Фейхи был вторым главой WADA после Ричарда Паунда. Он руководил агентством с 2008 по 2013 год. За время своей работы организация заключила множество соглашений в фармацевтической сфере и усилила работу с правоохранительными органами.