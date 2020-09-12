Самедов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о шансах команды выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2020/21, передает газета «Известия».

После шести сыгранных туров столичный клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. В седьмом туре «Спартак» сыграет с еще одним московским клубом — ЦСКА. Встреча состоится 13 сентября в 19.00 по московскому времени.

«Хотя состав у «Спартака» и не сильнейший и у меня к нему есть много вопросов, но шансы есть. Еще рано давать какие-либо более развернутые комментарии на эту тему. Одна осечка — и все может измениться», — заявил Самедов.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Спартака» поделился мнением перед дерби с ЦСКА.