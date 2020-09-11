РПЛ выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте выпустила заявление по поводу ситуации в аэропорту Саранска, из-за который футбольный клуб «Уфа» не смог вовремя заселиться в гостиницу и начать подготовку к матчу седьмого тура против «Тамбова».

В пресс-релизе сообщается, что к настоящему моменту вопрос со встречей башкирской команды урегулирован принимающей стороной.

Лига отмечает, что в сложившихся обстоятельствах безопасность игроков, тренерского и административного штаба команды должна оставаться в приоритете, из-за чего было невозможно разрешить клубу добираться на автобусе, чей водитель не имел справки об отрицательных анализах на COVID-19.

Ранее сообщалось, что «Уфа» застряла в саранском аэропорту.