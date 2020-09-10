«ПСЖ» проиграл в своем первом матче нового сезона чемпионата Франции

В матче второго тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» уступил «Лансу».

Встреча прошла в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил камерунский нападающий Игнатиус Ганаго, поразивший ворота оппонентов на 57-й минуте поединка.

После этой победы «Ланс» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Подопечные Томаса Тухеля расположились на 17-й позиции, проведя в сезоне лишь одну игру.

Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Кенни Тете перешел в лондонский «Фулхэм».