Аргентинец Маммана поделился своим отношением к водке

Полузащитник «Сочи» Эммануэль Маммана поделился своим отношением к водке. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, в России люди часто употребляют алкогольные напитки с большим содержанием этилового спирта.

«Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России принято пить, в частности, водку», — сказал Маммана.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Далер Кузяев не перейдет в «Алавес».