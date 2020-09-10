Боксер Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил три года условно за нападение на росгвардейца и хранение кокаина, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Спортсмен были признан виновным в хранении наркотических веществ без цели сбыта и применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. По версии следствия, Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии. Тогда же суд принял решение заключить спортсмена под стражу до 1 апреля. 13 февраля ему было предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.

Боксер признал свою вину и выплатил пострадавшему росгвардейцу компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Ранее прокурор запросил условный срок для Кушиташвили.