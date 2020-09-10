Азаренко разгромила Мертенс и вышла в полуфинал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В четвертьфинале белорусская спортсменка разгромила представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:0 в пользу Азаренко.

За выход в финал белорусская теннисистка сразится с представительницей США Сереной Уильямс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев на US Open не проиграл ни одного сета.