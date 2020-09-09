Вариант с участием Загитовой в этапах Кубка России пока не рассматривается

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выступил с заявлением после того, как российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова объявила об отказе участвовать в контрольных прокатах национальной сборной. По словам функционера, федерация на данный момент не рассматривает возможность с включением 18-летней спортсменки в заявку на этапы Кубка России нового сезона.

«Об участии Алины Загитовой в этапах Кубка России речь пока не идет», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру. Позднее она возобновила тренировки и была включена в состав российской сборной на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что Загитова может пропустить отбор на чемпионат России.