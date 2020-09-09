Заразившийся коронавирусом Канчельскис пошел на поправку

Прославленный отечественный футболист, ныне главный тренер узбекистанского футбольного клуба «Навбахор» Андрей Канчельскис рассказал о состоянии своего здоровья. Накануне 51-летний специалист сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Медицинские обследования выявили у него поражение 20% легких.

«Есть динамика улучшения здоровья. Нужно пройти по правилам намеченный 10-дневный курс лечения. Потом сдача анализов, будут смотреть результаты, если надо, продолжат дальше держать. Выполняю все назначенные процедуры. Из клуба не забывают, звонят, поддерживают, все нормально», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса именитый футболист потерял 5 килограммов веса.