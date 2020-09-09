СМИ: Александр Кержаков подпишет контракт с «Томью»

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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков может стать новым главным тренером «Томи», сообщает «Чемпионат.com».

Как утверждает источник, 37-летний Кержаков близок к достижению договоренности с томским клубом. На посту наставника команды он заменит Василия Баскакова.

С 2018 года Кержаков работает в должности старшего тренера юношеской сборной России.

Ранее Кержаков высказался о возможности Артема Дзюбы побить его рекорд.