СМИ: Александр Кержаков подпишет контракт с «Томью»
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков может стать новым главным тренером «Томи», сообщает «Чемпионат.com».
Как утверждает источник, 37-летний Кержаков близок к достижению договоренности с томским клубом. На посту наставника команды он заменит Василия Баскакова.
С 2018 года Кержаков работает в должности старшего тренера юношеской сборной России.
Ранее Кержаков высказался о возможности Артема Дзюбы побить его рекорд.