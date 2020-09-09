ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»

Московский ЦСКА отказался продавать полузащитника Николу Влашича в петербургский «Зенит», сообщает «СЭ».

Как утверждает источник, сине-бело-голубые предлагали за трансфер хорвата €25 млн, однако армейцы отклонили предложение и рассчитывают, что игрок останется в команде. При этом «Зенит» был готов платить Влашичу €4,5 млн в год.

22-летний хавбек выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте игрока Влашича составляет €35 млн.