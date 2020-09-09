Нурмагомедов не заинтересован в поединке с Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поразмышлял о своих возможных будущих соперниках.

По словам бойца, он не хотел бы встречаться с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, с которым у них срывался поединок пять раз.

«Если он вернется и победит топового бойца, интерес к нашему бою будет сохраняться. Но у меня лично его нет. После того, что с ним сделал Джастин Гэтжи, у меня интерес к нему как к конкурентному сопернику упал», – приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов назвал условие для боя с Жоржем Сен-Пьером.