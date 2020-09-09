Роналду не обращает внимание на провокации

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что не обращает внимания на критику, передает Yahoo! Sports.

В рамках Лиги наций Португалия провела матч с командой Швеции. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0, Роналду оформил в этом поединке дубль. Стоит отметить, что для него эти голы стали 100-м и 101-м за национальную команду.

«Я не реагирую на провокации. То, что я сделал по ходу карьеры, говорит само за себя. Мне не нужно никому ничего доказывать, нет. Я доказываю все на поле», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Роналду подвел итоги матча Португалии со Швецией.