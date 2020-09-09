Известны подробности о договоренности Кокорина с Газизовым

Стали известны подробности о договоренности нападающего Александра Кокорина с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым о вероятном переходе в европейскую команду, передает «РБ-Спорт».

По информации источника, в соглашении футболиста и клуба отсутствует опция выкупа. При этом у Кокорина и Газизова существует личная договоренность, согласно которой в ближайшие два сезона «Спартак» не будет выступать против трансфера, если поступит предложение из клуба европейского чемпионата.

При этом сумма трансфера может составить около €7 млн, в то время как до этого называлась цена в €6 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен сохранить Кокорина.