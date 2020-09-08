Тарасов рассказал, как заразился коронавирусной инфекцией

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов раскрыл детали собственного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, к информации о COVID-19 не стоит относиться серьезно .

«Я болел коронавирусом три недели, все это время не тренировался. Сейчас чувствую себя нормально, но хочу сказать, чтобы все берегли себя. Это не шутки. Дистанцию между людьми и прочие меры безопасности надо соблюдать», — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин выразил слова поддержки осужденному на восемь лет актеру театра и кино Михаилу Ефремову.