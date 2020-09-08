Стало известно состояние игроков ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии игроков перед воскресным дерби со «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, армейцам точно не сможет помочь бразильский защитник Бруно Фукс, который по предварительным данным пропустит минимум месяц. Информация по Игорю Дивееву будет уточнена завтра, после прохождения им медицинского обследования.

Также белорусский специалист заявил, что гарантированно будут готовы форварды Федор Чалов и Бактиер Зайнутдинов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» Патрик Шик стал футболистом леверкузенского «Байера-04».