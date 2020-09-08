Кучеров — третий россиянин в истории с 5 очками в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча закончилась с разгромным счетом 8:2 в пользу «молний», а счет в серии стал 1-0.

Как передает Sport24, 27-летний хоккеист стал третьим игроком из России, набравшим 5 очков в матче плей-офф НХЛ. До него подобное достижение покорялось Александру Могильному и Денису Гурьянову.

Как итог, теперь на счету Кучерова 82 (34+48) очка в 79 матчах в плей-офф главной хоккейной лиги мира за карьеру.

Ранее Варламов пропустил пять шайб второй раз подряд.