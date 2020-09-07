«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче КХЛ

«Спартак» переиграл «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил. У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Спартак» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Динамо» дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» в овертайме переиграл петербургский СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

1:0 — Ефремов (Алексеев, Зайцев) — 31:12

1:1 — Вишневский (Никонцев, Юньков) — 45:52 (4x5)

1:2 — Лехтеря (Бакош, Юсе) — 51:01 (5x4)

1:3 — Радил (Рылов) — 59:50 (en)