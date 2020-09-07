Тарпищев — о дисквалификации Джоковича: судьи начудили

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал оценку решению судей дисквалифицировать первую ракету мира Новака Джоковича, попавшего мячом в лайнсвумен по ходу матча US Open.

По словам Тарпищева, произошедшее было несчастным случаем, и вины серба в этом нет.

«Я считаю, что судьи начудили просто. С Джоковичем абсолютно несправедливо обошлись. Это обычное дело, когда мяч в руках и ты переходишь на другую сторону — ты кидаешь мяч назад или болбою, которых, кстати, сейчас практически нет. Поэтому то, что произошло вчера, это чистая случайность. Невозможно, чтобы наказывали из-за этого. Это огромная и несусветная глупость», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее теннису предсказали огромные последствия после дисквалификации Джоковича.