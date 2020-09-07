Шелестюк — о драке Ломаченко в церкви: во время районов и стрел такого не было

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Тарас Шелестюк высказал недоумение поступком Василия Ломаченко, который устроил потасовку с другим украинским боксером Иваном Редкачем в церкви.

В Instagram Редкач ранее сообщил, что Ломаченко накинулся на него с кулаками после того, как он с ним поздоровался. В это время Редкач был с семьей.

«Даже раньше во времена районов и стрел, если ты шел с девушкой, тебя не трогали... А здесь при семье... Что, сложно подойти и позвать, поговорить отдельно, один на один и не втягивать в это других людей?» — написал Шелестюк в комментариях к посту Редкача.

Также Шелестюк ответил на комментарий одного из пользователей, поставивших под сомнение рассказ Редкача: «Зная Васю, такой вариант вполне возможен».