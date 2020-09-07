Ломаченко устроил потасовку с Редкачем в церкви

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Иван Редчкач устроили потасовку в православной церкви в Лос-Анджелесе.

Об этом Редкач написал в своем Instagram. По словам спортсмена, соотечественник накинулся на него без видимых причин после того, как он с ним поздоровался.

«Я всегда писал и говорил, что уважаю Ломаченко как боксера. Но увы, Василий проявил себя как недисциплинированный, несдержанный и, в первую очередь, не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже гоп-стоп знает, что в церкви разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть...» — считает Редкач.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Теофимо Лопес договорились о проведении объединительного боя.