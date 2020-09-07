Эксперт объяснил, почему Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Эксперт по испанскому футболу Терри Гибсон высказал предположение, что нападающий Лионель Месси завершит карьеру в «Барселоне».

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» намеревался покинуть каталонский клуб в нынешнее трансферное окно, однако решил остаться в команде, поскольку руководство не согласилось его отпустить.

«Дети Месси в школу в Барселоне, его жена живет с ним достаточно долго, и они давно знают друг друга. Он «король Каталонии» и «Барселоны». Как бы смешно это ни звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провел», — цитирует Гибсона Goal.

Ранее сообщалось, что Месси обсудит с Рональдом Куманом, останется ли он капитаном «Барселоны».