Японка Осака прошла в четвертьфинал US Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в пятый круг Открытого чемпионата США — US Open.

Девятая ракетка рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) оказалась сильнее 24-летней представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Встреча продлилась 1 час 13 минут и завершилась в двух сетах (6:3, 6:4)

Осака оформила четыре подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла 71% мячей с первом подачи.



В следующей игре 22-летняя спортсменка сразится с американкой Шелби Роджерс.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович отказался прийти на пресс-конференцию после дисквалификации во время поединка четвертого круга Открытого чемпионата США.