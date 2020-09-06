Джоковича дисквалифицировали на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович был дисквалифицирован на Открытом чемпионате США.

В матче 1/8 финала против Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею лайнсмену. Из-за удара женщина упала на корт и начала кашлять. После инцидента ее вывели с корта.

В полуфинале US Open Карреньо-Буста сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Давид Гоффен (Бельгия).

Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.