Серена Уильямс прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата США
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США — US Open.
Восьмая ракетка рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) оказалась сильнее 27-летней американки Слоан Стивенс.
Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась в трех сетах сетах (6:2, 2:6, 2:6).
Уильямс оформила 12 подач навылет, совершила три двойных ошибки и спасла 60% брейкпойнтов.
В следующей игре 38-летняя спортсменка сразится с 22-й ракеткой мира гречанкой Марией Саккари.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала US Open.