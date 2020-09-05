Червиченко прокомментировал первое интервью подруги Федуна

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал первое интервью подруги Леонида Федуна Заремы Салиховой, передает Sport24.

«Женщина в футболе — это экзотика, как африканец в Антарктиде. Иногда нестандартные решения бывают очень эффективными. Очень неплохо, если она настояла на трансфере Ларссона в «Спартак», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что будет занятно, если Салихова усилит свое влияние и добьется больших успехов, чем муж за 16 лет.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает первое место, набрав 14 очков.

Ранее Салихова рассказала о том, что она заставила купить Ларссона в «Спартак».