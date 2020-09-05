Червиченко прокомментировал первое интервью подруги Федуна
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Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал первое интервью подруги Леонида Федуна Заремы Салиховой, передает Sport24.
«Женщина в футболе — это экзотика, как африканец в Антарктиде. Иногда нестандартные решения бывают очень эффективными. Очень неплохо, если она настояла на трансфере Ларссона в «Спартак», — сказал Червиченко.
Также Червиченко отметил, что будет занятно, если Салихова усилит свое влияние и добьется больших успехов, чем муж за 16 лет.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает первое место, набрав 14 очков.
Ранее Салихова рассказала о том, что она заставила купить Ларссона в «Спартак».