Де Йонг прокомментировал новость о том, что Месси останется в «Барселоне»

Футболист «Барселоны» Фрэнки Де Йонг прокомментировал новость о том, что Лионель Месси останется в каталонской команде, передает Voetbalprimeur.

«Счастлив, что Месси остается в «Барсе», он лучший футболист мира. Поздно узнал о решении Месси, но я очень рад. Это были его личные дела с клубом», — сказал Де Йонг.

Напомним, аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Форвард говорил о том, что хочет расторгнуть контракт с командой, но изменил свое решение.



Ранее сообщалось о том, что Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону».