Наставник «Спартака» Знарок прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Наставник московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.

Красно-белые уступили со счетом 0:1.

«Жалко, что мы проиграли. Было очень много моментов, которые мы должны были забивать. Мы физически еще не готовы. Но я не знаю, как готовились другие. Думаю, мы все в одной ситуации», — сказал Знарок.



Ранее «Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ.