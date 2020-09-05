На сайте Footy Headlines появились изображения третьей формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21.

Джерси изготовлена из высокотехнологичного пластика, на ней изображен камуфляжный узор Dazzle, использовавшийся в прошлом веке для росписи британских лайнеров с целью скрыть от противника внешние характеристики корабля.

Напомним, что в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Оле-Гуннара Сульшера заняли третье место.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини из-за нелепой случайности оставил в запасе на матч Лиги наций против сборной Боснии и Герцеговины защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.