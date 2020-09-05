Главный тренер «Спартака» оценил результаты прошлого сезона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил результаты прошлого сезона. Его слова передает «СЭ».

По его словам, тренерский штаб за время своего пребывания смог исправить незавидное положение и подняться на седьмое место в турнирной таблице.

«Для «Спартака» это был непростой сезон, я согласен. Но не для меня. Если вы помните, то мы пришли в клуб в тот момент, когда он был всего в двух очках от зоны вылета. А закончили мы чемпионат в двух очках от зоны еврокубков.

Конечно, сложности были. Но разочарование нашего штаба не так велико, так как мы знаем, чего достигли», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что хорватский защитник Йошко Гвардиол может пополнить состав «Лидс Юнайтед».