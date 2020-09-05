Главный тренер «Спартака» оценил результаты прошлого сезона
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил результаты прошлого сезона. Его слова передает «СЭ».
По его словам, тренерский штаб за время своего пребывания смог исправить незавидное положение и подняться на седьмое место в турнирной таблице.
«Для «Спартака» это был непростой сезон, я согласен. Но не для меня. Если вы помните, то мы пришли в клуб в тот момент, когда он был всего в двух очках от зоны вылета. А закончили мы чемпионат в двух очках от зоны еврокубков.
Конечно, сложности были. Но разочарование нашего штаба не так велико, так как мы знаем, чего достигли», — сказал Тедеско.
Ранее сообщалось, что хорватский защитник Йошко Гвардиол может пополнить состав «Лидс Юнайтед».