Дзюба: сербы — очень неприятный именитый соперник

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал итог матча 1-го тура Лиги наций УЕФА с командой Сербии.

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дзюба отметился дублем. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

«Сербы — очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место по голам за сборную России.