Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Германия — Испания
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Германия — Испания.
Германия: Трапп, Гозенс, Зюле, Керер, Рюдигер, Дракслер, Вернер, Зане, Джан, Кроос, Гюндоган.
Испания: де Хеа, Гайя, Пау Торрес, Рамос, Навас, Карвахаль, Ферран Торрес, Родриго, Бускетс, Алькантара, Руис.
Встреча начнется 3 сентября в 21:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пропустит матчи Лиги наций из-за инфекции в пальце на ноге.